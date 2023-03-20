عرض زواج يخطف الأنظار في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

2023/03/20 | 08:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدثت مفاجأة سارّة في مباراة نادي برشلونة وغريمه ريال مدريد، الّتي أقيمت على أرض ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن مباريات الأسبوع الـ26 في الدوري الإسباني لموسم 2023/2022.

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