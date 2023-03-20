البرلمان يصوت على مواد من قانون الانتخابات ويؤجل جلسته للسبت المقبل - عاجل

2023/03/20 | 08:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، استئناف جلسته يوم السبت المُقبل، بعد التصويت على مواد من قانون الانتخابا.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب سيستنأف جلسته يوم السبت المُقبل".

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته فجر اليوم، وصوت على مواد تتعلق بقانون الانتخابات وتحديد موعدها بتاريخ 6 تشرين الثاني 2023.

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