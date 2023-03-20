2023/03/20 | 08:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QRcbn4eqTxU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بارزاني والسوداني يكشفان اسرار تعرض لاول مرة عن سقوط نظام صدام حسين | اخبار السادسة 2023/3/19) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بارزاني والسوداني يكشفان اسرار تعرض لاول مرة عن سقوط نظام صدام حسين | اخبار السادسة 2023/3/19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).