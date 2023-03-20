الكويت.. قتل صديقه ورماه في الصحراء وسلم نفسه للشرطة

2023/03/20 | 08:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مواطن كويتي على قتل صديقه ورمي الجثة في منطقة صحراوية، قبل أن يقوم بتسليم نفسه للسلطات الأمنية.

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