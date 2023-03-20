2023/03/20 | 08:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على فقرة تتعلق بالمرشحين للانتخابات ضمن قانون الانتخابات.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، أن “مجلس النواب صوت على الفقرة أ من البند ثانياً:

ا – أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.

ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (20٪؜) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم او الاعدادية او ما يعادلها

– البند ثالثا :

يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334، 335، 336، 338، 339، 340 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على فقرة تتعلق بالمرشحين للانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على فقرة تتعلق بالمرشحين للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).