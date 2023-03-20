جنرال أمريكي متقاعد يشرح تأثير زيارة بوتين المفاجئة لماريوبول.. ما الرسالة التي يبعث بها؟

2023/03/20 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح المحلل العسكري في شبكة CNN، الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلنغ، تأثير الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ماريوبول بأوكرانيا.

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