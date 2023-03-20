وفد أمني رفيع يتوجه الى ديالى

2023/03/20 | 08:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتوجه وفد أمني رفيع برئاسة وزير الداخلية، اليوم الاثنين، الى ديالى لمتابعة الوضع الأمني في المحافظة.

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