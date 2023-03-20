مجلس النواب يحدد موعد انتخابات مجالس المحافظات ويحسم عدداً من القوانين

2023/03/20 | 08:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الجلسة فجراً.

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