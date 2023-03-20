2023/03/20 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة السياحة السعودية من فرض غرامة تصل إلى مليون ريال (266 ألف دولار) على المخالفين الذين لم يصدروا تراخيص لمنشآتهم وأعمالهم السياحية، قبل البدء في تطبيق عقوبات نظام السياحة الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرامة مليون ريال.. السياحة السعودية تتوعد المخالفين قبل تطبيق النظام الجديد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرامة مليون ريال.. السياحة السعودية تتوعد المخالفين قبل تطبيق النظام الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).