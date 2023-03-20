بعد 20 عاما على الحرب.. تكلفة باهظة لغزو العراق بشريا وماليا وبيئيا

2023/03/20 | 09:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول تقرير "تكاليف الحرب" بجامعة براون الأميركية إن افتراضات إدارة جورج بوش المتفائلة بأن غزو العراق سيخلف عددا قليلا من الضحايا تواجه سجلا من القتلى، والتكاليف المرتفعة، والدمار الإقليمي المستمر.

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