الشمري على رأس وفد أمني رفيع يصل إلى ديالى لبحث الملف الأمني

2023/03/20 | 09:31 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 وصل وفد أمني رفيع، الاثنين، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى ديالى، للاطلاع على الوضع الأمني وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية.وذكر بيان للوزارة تلقت شبكة 964 نسخة منه: ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، وفداً أمنياً رفيع المستوى لزيارة محافظة ديالى للاطلاع على الوضع الأمني وتقييم […]

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