مجلس النواب يعتمد العد والفرز اليدوي ضمن قانون الانتخابات

2023/03/20 | 09:35 - المصدر: بغداد اوبزرفر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمد مجلس النواب خلال تصويته على بعض فقرات قانون الانتخابات النيابية على الية العد والفرز اليدوي في جميع مراكز الاقتراع.وبحسب نص المادة 16 والتي صوت عليه مجل...

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