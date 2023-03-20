أستراليا.. توقيف جندي سابق لاتهامه بجرائم حرب في أفغانستان

2023/03/20 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الأسترالية، الاثنين، إنها ألقت القبض على جندي سابق لاتهامه بقتل مدني أفغاني أثناء إرساله إلى هناك ضمن قوة دفاع أسترالية.

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