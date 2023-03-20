2023/03/20 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، من ضبط حالات تجاوز على قرابة (350) دونما من الأراضي العائدة للدولة في محافظة نينوى، مبينة أن قيمتها تجاوزت(53,000,000,000 مليار دينار.وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى قام بضبط 5 من أصحاب مكاتب العقارات؛ لقيامهم بتقطيع أراض زراعية تبلغ مساحتها 319 دونما مملوكة للدولة، وبيعها للمواطنين دون استحصال الموافقات الأصولية، لافتة إلى أن قيمة تلك الأراضي بلغت 53,620,000,000 مليار دينار".واضافت أنه "في عملية ثانية، تم ضبط وصولات بيع قطع أراض مملوكة للدولة في جمعية النور لإسكان منتسبي كهرباء نينوى تبلغ مساحتها (24 دونم و21 اولك)؛ لاستخدامها للسكن خلافا للقانون"، مشيرة إلى "ضبط كتب صادرة عن الجمعية إلى قطاع التحرير البلدي تفيد ببراءة ذمة عدد من المواطنين من الديون للجمعية؛ لغرض تمليكهم الأراضي المتجاوز عليها".وتابعت أن "الفريق الذي انتقل إلى معملي اسمنت بادوش وحمام العليل رصد مخالفات في صرف 34,069,464 مليون لتر من الوقود"، موضحة أنه "تم ضبط أوامر التجهيز الخاصة بصرف الوقود إلى المعملين".وبينت أن "الفريق الميداني للمديرية تمكن من ضبط معقب في مديرية بلديات نينوى؛ لقيامه بتعقيب معاملة تخصيص قطعة أرض باسم أحد المواطنين دون وجود وكالة رسمية، وتم ضبط أصل المعاملة، كما تم ضبط متهم بعد تعقيبه معاملات خمس شركات مقاولات"، لافتة الى أنه "تم ضبط أوراق فارغة ومختومة بحوزته، وتعهدات خطية موقعة من قبل مهندس يعمل في مديرية تربية نينوى - قسم الأبنية المدرسية دون توقيع المقاول، إضافة إلى ضبط استمارات طلب تمديد مشاريع موقعة من قبل أعضاء في اللجنة المؤلفة؛ للنظر في الطلب دون بقية الأعضاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متهمين بالتجاوز على عقارات بــ53 مليار دينار في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متهمين بالتجاوز على عقارات بــ53 مليار دينار في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).