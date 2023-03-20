العراق على موعد مع موجة أمطار وعواصف رعدية بدءاً من مساء اليوم

2023/03/20 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت هطول امطار وعواصف رعدية واستقرارا بدرجات الحرارة.

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