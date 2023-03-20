وصول أول شحنة من الحنطة إلى سايلو الناصرية عبر السكك الحديد

2023/03/20 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، وصول اول شحنة من الحنطة بكمية الف طن إلى سايلو محافظة ذي قار عبر السكك الحديدية بعد توقف دام سبع سنوات.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "كميات من الحنطة تم نقلها بواسطة سكة الحديد من سايلو ام قصر إلى سايلو مدينة الناصرية"، مضيفاً أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الشركة العامة بدعم الناقل الوطني، حيث باشرت الملاكات الهندسية والفنية في سايلو ام قصر بتحميل وشحن أول قطار تابع لأسطول سكك حديد العراق".

وأوضح أن "الملاكات العاملة في سايلو الناصرية قامت بتفريغ حمولة عربات القطار في السايلو بأنسيابية عالية، ومن المؤمل وصول قطار ثان إلى موقع التحميل سيتم تحميلهُ وشحنهُ إلى سايلو محافظة السماوة".

وأشار البيان، إلى أن "ثمار إعادة تأهيل وصيانة سايلو ام قصر بدأت تظهر من خلال إعادة نقل الحنطة عبر عربات القطار، التي توفر الكثير من الجهد والمال إضافة إلى المحافظة على الهدر في المفقودات".

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