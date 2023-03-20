2023/03/20 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، نسبة فائدة سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون الكترونيا .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن نسبة فائدة سلف الموظفين والمتقاعدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن نسبة فائدة سلف الموظفين والمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن نسبة فائدة سلف الموظفين والمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).