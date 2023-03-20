2023/03/20 | 10:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بثلاثة تجار من المتهمين الاساسيين بتجارة المخدرات ونقلها من ميسان إلى كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بثلاثة تجار من المتهمين الاساسيين بتجارة المخدرات ونقلها من ميسان إلى كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).