مصور يقتنص صورة فريدة لصغير فيل..كيف وثقها؟

2023/03/20 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكّن مصور الحياة البرية يارين كلين من التقاط صورًا مميزة لمجموعة من الفيلة أثناء عبورها في حديقة أمبوسيلي الوطنية، في كينيا.

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