روسيا تطالب مجلس الأمن بإعادة مناقشة الغزو الأمريكي للعراق

2023/03/20 | 10:35 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق ، طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي إجراء مناقشات في 20 مارس.تم الإعلان يوم السبت من قبل النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ، دميتري بوليانسكي.“يصادف يوم 20 آذار / مارس الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق ، بناءً على كذبة شائنة في مجلس الأمن ، […]

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