الداخلية توضح أسباب اتخاذ اجراء الفحص الطبي لمنتسبيها بشأن المخدرات

2023/03/20 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

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المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا:-قرار وزير الداخلية بشأن اجراء فحص طبي جاء بعد تشخيص حالات لعدد من منتسبي القوات الأمنية بتعاطي العقاقير التي تساعدهم على السهر-الفحص هو اجراء احترازي ليكون جميع المنتسبين على علم ودراية بان الوزارة تتابع أي حالة غير قانونية فضلا عن ان الفحص هو جزء من منع الجريمة وهذا من استراتيجيات الشرطة الحديثة-هذه الاستراتيجية اذا ما عممت على الجميع فانها ستحصن المجتمع من هذه الآفة

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