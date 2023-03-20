القاضي زيدان ووزير الكهرباء يبحثان الاجراءات القضائية الخاصة بدعاوى الوزارة

2023/03/20 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع وزير الكهرباء زياد علي فاضل الاجراءات القضائية الخاصة بدعاوى الوزارة.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "القاضي زيدان استقبل، اليوم، وزير الكهرباء زياد علي فاضل".

وأضاف أن" الجانبين بحثا متابعة الاجراءات القضائية الخاصة بدعاوى الوزارة المعروضة على المحاكم".

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