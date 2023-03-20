الإطاحة بـ

2023/03/20 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاثنين، الإطاحة بمسؤول ديوان التعليم لدى داعش في الفلوجة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكن رجال خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الاطاحة بواحد من أهم عناصر عصابات داعش الارهابية والمطلوب قضائيا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "الارهابي كان يعمل لدى العصابات الإرهابية بصفة مايسمى مسؤول ديوان التعليم بمحافظة نينوى، جرت العملية في قضاء الفلوجة بالتنسيق مع مديرية استخبارات وأمن الانبار التابعة إلى المديرية ذاتها وفوج طوارئ الانبار السادس عشر".

وبينت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابي تمهيدا لاحالته إلى القضاء".

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