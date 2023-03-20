2023/03/20 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاثنين، القبض على شخصين ضبط بحوزتهم مادة الكرستال المخدرة وضبط كمية من الاسلحة والاعتدة في قضاء المجر وقلعة صالح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين بحيازة المواد المخدرة في ميسان ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين بحيازة المواد المخدرة في ميسان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).