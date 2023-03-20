إصابة تاجر مخدرات واعتقاله بعد اشتباكه مع قوة أمنية في كركوك

2023/03/20 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة تاجر مخدرات واعتقاله بعد اشتباكه مع قوة أمنية في محافظة كركوك.

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