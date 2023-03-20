2023/03/20 | 10:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، الأدميرال علي شمخاني، عن...

ظهرت المقالة شمخاني: اتفقنا مع العراق على انهاء الجماعات المعادية لايران المتواجدة بكردستان أولاً على المسلة.

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