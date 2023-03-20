السوداني سيزور تركيا لمناقشة حصة العراق المائية والتصحر

2023/03/20 | 10:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تركيا، لبحث عدد من الملفات بين البلدين، ولاسيما ملف المياه وأزمتها التي القت بظلالها على العراق.بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه … Readmore

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