شي جينبينغ في زيارة دولة لروسيا من أجل “السلام”

2023/03/20 | 10:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم Matthew WALSH أشاد شي جينبينغ وفلاديمير بوتين الإثنين بمتانة شراكتهما قبل ساعات من وصول الرئيس الصيني إلى موسكو لعقد قمة مع نظيره الروسي المعزول على الساحة الدولية.والزيارة التي تستمر ثلاثة أيام هي أول زيارة دولة يقوم بها … Readmore

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