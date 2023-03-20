زيارة الرئيس الصيني إلى

2023/03/20 | 11:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني، شي جينبينغ، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، الاثنين، في دفعة سياسية للرئيس الروسي المعزول، بعد أن اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وفقا لأسوشيتد برس.

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