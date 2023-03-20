الرافدين يحدد نسبة فائدة سلف الموظفين والمتقاعدين

2023/03/20 | 11:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقديم على السلفة يكون عن طريق التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين.

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