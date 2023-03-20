2023/03/20 | 11:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WC00yLvhAFI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا صباح دجلة ترصد اسعار السلع الاستهلاكية في اسواق السليمانية استعدادا لشهر رمضان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا صباح دجلة ترصد اسعار السلع الاستهلاكية في اسواق السليمانية استعدادا لشهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).