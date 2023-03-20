2023/03/20 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الاثنين، بإصابة منتسب أمني باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات أثناء محاولة القبض عليه في المحافظة.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “قوة من مكافحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة منتسب باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات في كركوك المركز الخبري الوطني.

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