وزير التجارة السعودي يصل إلى العراق في زيارة رسمية

2023/03/20 | 11:16 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول وزير التجارة السعودي إلى العراق نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم يستقبل وزير التجارة في المملكة العربية السعودية الدكتور ماجد عبدالله القصبي، والوفد المرافق له، ويبحثان تعزيز وتطوير التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.——- وزارة التخطيط المكتب الإعلامي 20-3-2023

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