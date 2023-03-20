رداً على مذكرة اعتقال بوتين.. الصين تدخل على الخط بـ

2023/03/20 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبينة إنه ينبغي عليها اتخاذ موقف منصف.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة في إفادة دورية إن "الصين ستواصل اتخاذ موقف موضوعي ومنصف في الأزمة الأوكرانية ولعب دور بناء في محادثات السلام".

وأشار الى أن "الولايات المتحدة هي من تقدم أسلحة وذخائر لإشعال حرب أوكرانيا وليس الصين".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، أن العلاقات الروسية -الصينية "في ذروتها"، ونتطلع بآمال كبيرة إلى المحادثات القادمة، في إشارة إلى زيارة الرئيس الصيني لروسيا اليوم الاثنين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق، مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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