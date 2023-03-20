انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في أسواق بغداد

2023/03/20 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا في محال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية سجلتا سعر صرف بلغ 156,000 دينار لكل 100 دولار.

واضاف، أن "اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 155,000 دينار لكل 100 دولار" .

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