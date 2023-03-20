قوات الحدود العراقية تضبط أكثر من 19 ألف حبة مخدرة

2023/03/20 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الاثنين، ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في منزل أحد المتهمين الهاربين.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت قوة مشتركة من آمرية حدود السواحل وشعبة استخبارات الامرية من ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة نوع ترامادول عدد 19910 تسعة عشر ألف وتسعمائة وعشرة حبة، داخل دار متهم هارب".

وأضافت أنه "جاءت العملية بعد نصب كمين محكم من قبل القوة المنفذة للواجب ووفق معلومات استخبارية دقيقة، وتم مطاردته من قبل قوة الكمين البري بعد محاولته عبور الحدود".

وأشارت الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليم المضبوطات اصولياً الى الجهات المختصة".

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