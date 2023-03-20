شركة نفط الكويت تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي

2023/03/20 | 11:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة، الاثنين، حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في غرب البلاد.

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