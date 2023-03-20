لماذا سيكون العراقي زيدان إقبال بديلاً مثالياً في مانشستر يونايتد؟

2023/03/20 | 11:54 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقبال اختار تمثيل منتخب العراق رغم حمله كذلك الجنسية البريطانية (العربي الجديد/Getty)

لعب المدرب الهولندي إريك تين هاغ، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، دوراً أساسياً في عودة الفريق إلى السكة الصحيحة منذ توليه المسؤولية، إذ بفضل خبرته واصل فريق "الشياطين الحمر" تحسين أدائه على أرض الملعب، وكان يعمل بجد لبناء فريق يمكنه التنافس على أعلى مستوى.

إحدى الوسائل التي يحاول تين هاغ بها تقوية الفريق، هي الاستفادة من اللاعبين الشباب الموهوبين المتاحين على مستوى الفريق الأول والثاني لعملاق الكرة الإنكليزية.

العراقي زيدان إقبال (19 سنة)، هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يثيرون إعجاب المدرب السابق لفريق أياكس الهولندي، لكن على الرغم من أدائه الرائع، إلا أنّ الدولي العراقي لم يظهر بعد مع الفريق الأول هذا الموسم.

لاعب متعدد الاستخدامات

وفقاً لتقرير موقع "أوبرا نيوز" الإنكليزي، الأحد، فإنّ ما يجعل إقبال بديلاً مثالياً في تشيكلة تين هاغ خلال الفترة الحالية، هو أسلوب لعبه، كونه لاعباً متعدد الاستخدامات ويمكنه اللعب في مركز الثمانية (الوسط الهجومي)، وهو مركز مهم على أرض الملعب، أو في مركز الارتكاز.

ويتطلب مركز الوسط الهجومي، لاعباً ينجح في اللعب تحت الضغط، ويمرر الكرة إلى الأمام بشكل مميز، وينجح في الاحتفاظ بالكرة حال لزم الأمر ذلك، ويمتلك إقبال كل هذه الصفات، مما يجعله مرشحاً مثالياً للعب هذا الدور.

بديل مثالي

كان يونايتد يأمل الحصول على خدمات الهولندي، فرينكي دي يونغ، من برشلونة الإسباني للعب هذا الدور، لكنه لم يتمكن من الانضمام إلى النادي في الميركاتو الشتوي.

نتيجة لذلك، يبحث تين هاغ الآن عن لاعب يمكنه مضاهاة مهارات وقدرات دي يونغ، وحتى لو تمكن يونايتد من تأمين لاعب بنفس الجودة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فإنّ امتلاك لاعب احتياطي مناسب سيكون ميزة مهمة للمدرب الهولندي.

وربما يكون إقبال غير جاهز بعد لتولي مهمة اللعب كأساسي في فريق كبير كمانشستر يونايتد، لكن موهبته وإمكاناته تجعله مرشحاً مثالياً لتوفير الدعم في مركز لاعب الوسط المهاجم، مع أدائه المميز خلال جولات ما قبل الموسم والمباريات الودية في فترة كأس العالم 2022، إذ أظهر إقبال أن لديه ما يلزم للنجاح على أعلى المستويات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا سيكون العراقي زيدان إقبال بديلاً مثالياً في مانشستر يونايتد؟) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا سيكون العراقي زيدان إقبال بديلاً مثالياً في مانشستر يونايتد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).