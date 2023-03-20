صراع محتدم على اللجان البرلمانية ورئيس المجلس يفرض سيطرته عليها بالمناقلة

2023/03/20 | 11:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مارس، 2023 بغداد/المسلة: سلط قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بنقل النائب هادي السلامي...

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