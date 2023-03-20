2023/03/20 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الاثنين، ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في منزل أحد المتهمين الهاربين بمحافظة البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط قرابة 20 الف حبة مخدرة في منزل احد المتهمين بالبصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط قرابة 20 الف حبة مخدرة في منزل احد المتهمين بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).