2023/03/20 | 12:15 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رابطة مشجعين نادي برشلونة اثناء مباراة الكلاسيكو تقرير - علي العامري) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: WMKwYUhNsX4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رابطة مشجعين نادي برشلونة اثناء مباراة الكلاسيكو تقرير - علي العامري) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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