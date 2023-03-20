2023/03/20 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، محافظ ديالى إلى الإسراع بنصب منظومة كاميرات متطورة داخل مراكز المدن.وقال بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “الشمري عقد، اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يدعو محافظ ديالى إلى الإسراع بنصب منظومة كاميرات متطورة داخل المدن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يدعو محافظ ديالى إلى الإسراع بنصب منظومة كاميرات متطورة داخل المدن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يدعو محافظ ديالى إلى الإسراع بنصب منظومة كاميرات متطورة داخل المدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).