2023/03/20 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، مع وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الاثنين، دور القضاء في حماية البيئة الآمنة للاستثمار.وذكر بيان لمجلس القضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان و القصبي يبحثان دور القضاء في حماية البيئة الأمنة للأستثمار المركز الخبري الوطني.

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