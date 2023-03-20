السعودية...الاتحاد الدولي للسيارات يُعيد الإسباني ألونسو للمركز الثالث في

2023/03/20 | 12:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي للسيارات، الاثنين، إلغاء العقوبة التي أصدرها بحق سائق "أستون مارتن"، الإسباني فيرناندو ألونسو، وعودته مرة أخرى إلى المركز الثالث في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا ون، لعام 2023.

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