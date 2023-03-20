التسلسل الزمني لوجود القوات الأميركية في العراق منذ عام 2003

2023/03/20 | 12:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع عدد القوات الأميركية في العراق منذ بداية الغزو عام 2003، من نحو 130 ألفا، وبقي متذبذبا بين 100 ألف و150 ألفا، إلا أنه عاد للارتفاع إلى نحو 170 ألفا مع اشتداد العنف في 2007.

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