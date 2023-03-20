الملك تشارلز الثالث ينشر صورته وهو طفل صغير يجلس في حضن والدته الملكة إليزابيث الثانية

2023/03/20 | 12:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الملك تشارلز الثالث صورته وهو طفل صغير يجلس في حضن والدته الملكة إليزابيث الثانية، قبل أن يتم تتويجها ملكة لتصبح الأطول خدمة في تاريخ العرش.وأشارت صحف بريطانية إلى أن احتفال الملك بعيد الأم سيكون صعبا هذه المرة لأنها … Readmore

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