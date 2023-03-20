2023/03/20 | 12:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين (20 اذار 2023) على سبعة مواد من أصل 15 مادة في قانون الانتخابات، فيما قرر المجلس استئناف التصويت على مقترح القانون يوم السبت المقبل.وتأخرت جلسة البرلمان العراقي حتى فجر اليوم الاثنين، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يصوت على سبعة مواد من أصل 15 مادة في قانون الانتخابات وتأجيل الجلسة للسبت المقبل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يصوت على سبعة مواد من أصل 15 مادة في قانون الانتخابات وتأجيل الجلسة للسبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).