صور: بابل “تعالج” 407 مشاريع متلكئة منذ 2008.. ما تبقى عالق مع التخطيط

2023/03/20 | 12:50 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل – 964 قال مسؤول في بابل، الاثنين، إن الحكومة المحلية “عالجت” أزمة المشاريع المتلكئة في المحافظة، باستثناء 28 منها، لا تزال عالقة مع وزارة التخطيط.التفاصيل: سجلت بابل توقف 407 مشاريع بقيمة 3 مليارات دينار عن العمل منذ عام 2008، وانعكس ذلك سلباً على واقع الخدمات في المحافظة.فلاح نويص معاون محافظ بابل لشؤون […]

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