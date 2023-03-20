2023/03/20 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يشارك في ندوة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدوليرئيس الوزراء يتحدث عن رؤية الحكومة في مجالات الاقتصاد والعلاقات الخارجية وتوفير الخدمات وأولويات الحكومةرئيس الوزراء يبين أهمّ الخطوط العامة التي ينتهجها العراق في ملفّ العلاقات الدولية والتوازن فيها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يسرد رؤية الحكومة في مجالات الاقتصاد وتوفير الخدمات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يسرد رؤية الحكومة في مجالات الاقتصاد وتوفير الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).