خبير ياباني: الحرب في العراق بداية الضعف التدريجي للولايات المتحدة

2023/03/20 | 13:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحد العوامل في كيفية تأثير الحرب في العراق على العالم والمنطقة هو فهم أن فعالية استخدام القوة محدودة.

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